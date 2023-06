Sexy Voto — François Marcadon — Christine Rousseau — Céline Turlotte & Jérémy Bindi club 24 Lille, 16 juin 2023 18:00, Lille.

Sexy Voto — François Marcadon — Christine Rousseau — Céline Turlotte & Jérémy Bindi club 24 Lille Vendredi 16 juin, 18h00

« Sexy Voto » présente les œuvres des artistes François Marcadon, Christine Rousseau et Céline Turlotte et Jérémy Bindi autour de la question de la représentation parcellaire du corps. Vendredi 16 juin, 18h00 1

Vernissage /// Sexy Voto /// Exposition collective

Événement de Groupe A – Coopérative culturelle

ven., 16 juin 2023, 18:00—

Club_24 — 24, Rue des Postes, Lille, Hauts-de-France, FR, 59000

Ces fragments main, pied, sexe, … façonnés ou utilisés tel des ready-made ont cette capacité de nous projeter dans des situations paradoxales. Délices et dégouts, jeux de références et d’usages, investissement mystique, … nous perdons nos repaires pour découvrir d’étranges fantasmagorie, réactiver des imaginaires immémoriaux.

On pourrait dire même qu’au regard des qualités plastiques et des émaillages de ces représentations nous pourrions en manger. Plus encore même, activer en nous une paraphilie – un fétichisme – nous plongeant dans une fantaisie, un désir intense… sabordant l’économie libidinal du contrôle consumériste.

Entre expression ludique, exacerbation dynamique et investissement libidinal, ces morceaux de corps oscillant entre Eros et Thanatos, nous plongent dans des espaces de fantasmes et de polysémies… Ah mon Sexy Voto !

http://www.le-bar.fr/

http://www.groupeacoop.org/

INFOS PRATIQUES

_ Club_24, 24 rue des Postes

_ Ouverture des portes à 18h00

_ Entrée payante (prix libre) + adhésion à l’association obligatoire

Il est vivement conseillé d’adhérer depuis chez vous pour fluidifier les entrées. Les adhésions se font uniquement sur internet, via la plateforme HelloAsso.

__________________________________________

LE SAVIEZ-VOUS

Le Groupe A – Coopérative culturelle invente et expérimente des systèmes de redistribution pour les artistes, sur les modèles de l’économie sociale et solidaire. C’est pourquoi nous proposons une entrée payante à prix libre, couplée d’une adhésion proportionnelle aux moyens de chacun.L’adhésion est comprise entre 3 et 20 euros en fonction du soutien que vous voudrez bien y prêter.

Vos adhésions permettent de rémunérer les personnels et soutiennent l’émergence d’un nouveau lieu culturel alternatif à Lille.

Pour adhérer : https://www.helloasso.com/…/club-24-groupe-a…

Merci à vous !

club 24 24 rue des postes 59000 lille Wazemmes Lille 59046 Nord