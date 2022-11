EROSTRATT CIRQUE, 24 novembre 2022 20:00, Lille.

Jeudi 24 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Comme l’illustre pyromane du même nom, Erostratt n’a qu’un seul but : propager les flammes avec sa musique afin d’entrer dans la postérité.

L’objectif est clair : faire du rap français sans tomber dans la facilité et sans suivre à la lettre les codes actuels qui uniformiseraient sa musique. Le but est de rester accessible tout en proposant des textes travaillés, poussant à la réflexion, mais toujours avec du second degré.

Après avoir exploré la scène en solo ou avec des musiciens, Erostratt est désormais accompagné d’un DJ et d’une chanteuse, ce qui lui permet d’osciller entre rap et chanson, énergie et contemplation.

Erostratt en 2022, ça donne ça :

Spotify : https://open.spotify.com/artist/6GO7ila7eRSAoCejDmYlAV…

CIRQUE 139 rue des Postes, 59000 Lille 59000 Lille Nord

jeudi 24 novembre – 20h00 à 21h30