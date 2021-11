Lille Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille Lille, Nord Le World Forum for a Responsible Economy à la CCI de Lille les 22, 23 et 24 novembre 2021 Chambre de Commerce et d’Industrie de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Le Forum mondial de l'économie responsable, célèbre sa 15e édition à Lille et en ligne du 22 au 24 novembre 2021.

Fort de ses 14 éditions et des 1 300 speakers internationaux accueillis depuis 2007, le World Forum for a Responsible Economy, forum mondial de l’économie responsable qui se déroule à Lille, revient en 2021 en format distanciel et présentiel.

Sur la thématique « Are we next ? », la programmation du World Forum, condensée sur 2 jours, donnera aux participants la méthode pour développer leur dynamique RSE, répondre aux enjeux actuels et devenir acteur de la transformation de notre économie.

À travers des Keynotes inspirantes, des workshops et échanges de bonnes pratiques et 8 parcours thématiques concrets, le World Forum guidera pas à pas les visiteurs pour développer leur capacité d’agir.

Sous la présidence de Jean-Pierre Letartre, cette édition 2021 célébrera la cocréation et l'émulation collective pour que chacun devienne, dès aujourd'hui, acteur du changement.

Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille
Place du Théâtre, 59000 Lille

lundi 22 novembre – 17h30 à 19h30

mardi 23 novembre – 09h00 à 18h00

mercredi 24 novembre – 09h00 à 18h00

