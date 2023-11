La Vie Parisienne – Jacques Offenbach Casino Barrière Lille, 14 avril 2024, LILLE.

LE PIN GALANT (L-R2021-006921/6926) présente : ce spectacle. OPÉRETTE EN QUATRE ACTES LIVRET DHENRI MEILHAC ET DE LUDOVIC HALÉVY MUSIQUE DE JACQUES OFFENBACH DIRECTION MUSICALE : CLAUDE CUGUILLÈRE MISE EN SCÈNE : SERGE MANGUETTE CHORÉGRAPHIE : CAROLE MASSOUTIE AVEC : EVE COQUART, VALENTINE LEMERCIER, JULIE MORGANE, MORGANE BERTRAND, LAURENT ARCARO, ALFRED BIRONIEN, RÉMI MATHIEU, FLORIAN LACONI, VINCENT ALARY ORCHESTRE MÉLODIA CHŒUR MÉLOPÉE DE TOULOUSE PRODUCTIONS TLA Sommet de l’opéra bouffe, « La Vie Parisienne » apparaît d’emblée comme la quintessence de l’univers d’Offenbach. L’œuvre est aussi pétillante que le champagne qui enchante le gai Paris entraîné dans un tourbillon de fêtes et de plaisirs. Créée pour l’exposition universelle de 1867, « La Vie Parisienne » célèbre le Paris Hausmannien vers lequel se précipitent les touristes du monde entier. C’est un jeu endiablé de marquises factices, de fausses veuves, de militaires de fantaisie, de demi-mondaines et d’amantes d’un soir. Critique du culte de l’argent facile, des apparences trompeuses, l’histoire est toujours d’actualité : pour conquérir une jolie suédoise venue visiter Paris avec son mari le baron de Gondremark, Raoul de Gardefeu, dandy dépité, s’improvise guide du Grand-Hôtel pour les accompagner. Avec ce vaudeville où s’enchaînent des airs devenus des succès, Je suis brésilien, j’ai de l’or, Je suis veuve d’un colonel, Jacques Offenbach donne à l’opérette ses plus belles lettres de noblesse. Un spectacle total, étourdissant !Accès: TRAM Ligne A – Arrêt PIN GALANT Réservation pour les personnes à mobilité réduite : 05 56 97 82 82 Serge Manguette, Claude Cuguillere

Casino Barrière Lille LILLE 777 Pont de Flandres 59777

