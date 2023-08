Salon du Mariage – Festival You and Me – Lille Canopy Lille, 28 octobre 2023 13:00, Lille.

Le Festival You and Me est un salon du mariage qui vous propose futurs mariés les prestataires mariage que vous recherchez pour organiser votre mariage . 28 et 29 octobre 1

https://www.festivalyouandme.com/salon-du-mariage-lille-2023

SAMEDI 28 OCTOBRE : 13H-18H | DIMANCHE 29 OCTOBRE : 10H – 17H

(BILLET VALABLE SUR LES 2 JOURS )

Depuis bientôt 10 ans nous organisons le festival mariage You and Me , une petite histoire devenue grande . Plus qu’un métier , une passion . Nous créons du lien et donnons du sens pour les futurs mariés mais aussi pour les prestataires . Plus qu’un événement You and Me est devenu une communauté de bienvaillance où le respect et la dimension humaine y sont plus que présents. Nous sommes fiers d’avoir eu cette idée un jour et de vous accueillir sur les éditions .

Le Festival You and Me est un salon du mariage qui vous propose futurs mariés les prestataires mariage que vous recherchez pour organiser votre mariage . Laissez tomber vos tableaux pinterest le temps d'un week end et venez rencontrer un carnet d'adresses tendance & de qualité . Créateurs de robes de mariée , de joaillerie , de papeterie , d'accessoires et aussi des lieux de réception , des musiciens , des photographes , des vidéastes , des wedding planners et encore bien d'autres talents … Tout au long du week-end venez découvrir des prestataires passionnés , des professionnels qui ont du savoir-faire et en lesquels vous verrez bien plus qu'une simple inspiration

Entrée gratuite à télécharger sur le site:

https://my.weezevent.com/festival-you-and-me-lille-2023

OU 5.00€ sur place

Canopy 46 rue négrier 59800 lille Vieux-Lille Lille 59043 Nord