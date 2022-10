Visite + concert à l’Opéra de Lille « Romances sans paroles » Billetterie de l’Opéra Lille Catégories d’évènement: Lille

Visite + concert à l’Opéra de Lille « Romances sans paroles » Billetterie de l’Opéra, 7 décembre 2022 16:30, Lille. Mercredi 7 décembre, 16h30 Sur place 13 € | comprend la visite et le concert 03 59 57 94 00

Visite à deux voix suivie d’un concert : un événement réalisé en partenariat avec l’Opéra de Lille. La pianiste Caroline Cren et le violoniste Saori Furukawa nous proposent un moment toute en délicatesse autour de l’échange permanent entre la musique et la poésie. Ils se nourrissent l’un et l’autre de tout temps. Verlaine a ainsi écrit les Romances sans Paroles, inspiré par Mendelssohn. Hormis cette œuvre, vous aimerez au-delà des mots celle de Fauré, de Schubert ou de Heinz Holliger. Billetterie de l’Opéra Rue Léon Trulin 59800 Lille Lille-Centre Nord mercredi 7 décembre – 16h30 à 19h00 Daniel Rapaich – DICOM – Ville de Lille

