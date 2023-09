1ère FÊTE DU MIEL DES HAUTS-DE-FRANCE Bazaar St So Lille, 8 octobre 2023 10:00, Lille.

Au programme : un marché du miel et des produits de la ruche avec des producteurs régionaux, des ateliers et des animations pour vous mettre dans la peau d’un apiculteur, une ruche animée vitrée, des dégustations de miel de tilleul de Picardie ou de gelée royale, des stands gourmands (Barbes à papa, bonbons au miel, crêpes…), un espace culinaire animé par le chef Benoît Flahault, de la musique, des démonstrations et stands de matériel apicole…

Petits et grands, apiculteurs amateurs ou simples gourmands, venez faire votre marché, rencontrer des apiculteurs passionnés et découvrir le captivant monde des abeilles !

Dimanche 8 octobre – de 10h à 18h – Bazaar St So / Lille – Entrée gratuite – 292 rue Camille Guérin 59000 Lille

Suivez l’événement sur Instagram @fetedumiel.ada_hdf et sur facebook @ADAhautsdefrance

Bazaar St So 292rue camille guérin lille Lille-Centre Lille 59000 Nord