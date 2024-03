Lille aux jardins Jardin des Plantes Lille, samedi 6 avril 2024.

Lille aux jardins Marché aux plantes utiles et comestibles Samedi 6 avril, 10h00 Jardin des Plantes Entrée libre

Lille aux jardins, l’évènement du printemps revient au jardin des Plantes, le samedi 6 avril de 10h à 18h. La Ville organise ce marché aux plantes utiles et comestibles depuis 7 ans, pour valoriser les producteurs locaux de notre région; et pour sensibiliser le public au jardinage écologique et la préservation de la biodiversité. Conseils, ateliers et animations autour de ces thémes vous seront proposés par les partenaires associatifs et institutionnels.

A cette occasion, nous accueillons à l’Orangerie, l’exposition de la tournée du Climat et de la Biodiversité, du 4 au 6 avril (informations sur https://tourneeclimatbiodiversite.fr/lille/).

Jardin des Plantes 306 rue du Jardin des Plantes 59000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 26 08 28

Anaïs GADEAU / DICOM-Ville de Lille