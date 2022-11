ZEUZLOO AMUL SOLO Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

ZEUZLOO AMUL SOLO, 23 novembre 2022 19:00, Lille. Mercredi 23 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Rappeuse et comédienne, Zeuzloo a débuté avec le groupe Merta en 2013. Passionnée par l’expression orale en général, touche-à-tout, elle anime également des ateliers d’écriture pour tous les publics, crée des vêtements et réalise elle-même ses propres clips. Son premier album, Jamais contente, sorti en 2020, est un condensé de ses multiples identités : entre rap et spoken word, théâtre et musique, féminisme et blagues graveleuses, elle remet en question les poncifs du genre, tout en évitant soigneusement de se prendre trop au sérieux. https://www.zeuzloo.com/?fbclid=IwAR0By8emJ2O74PY185–nCEctCF_tGJgKCHoqJtxM6nlnP-zHlDSBuAijdo AMUL SOLO 9 rue des Arts, 59000 Lille 59000 Lille Nord mercredi 23 novembre – 19h00 à 23h00

Heure : 19:00 - 23:00
AMUL SOLO
Adresse 9 rue des Arts, 59000 Lille

