PONCHARELLO AMUL SOLO, 26 novembre 2022 21:00, Lille.

Samedi 26 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Si Poncharello utilise le terme « Rock’n’Roll Supersonique » pour décrire sa musique, c’est bien parce que le groupe aime jouer pied au plancher et monter dans les tours !

Avec 15 années d’existence, 4 disques, et de nombreux concerts au compteur, ces lillois assènent un rock qui brouille les pistes entre stoner, rock garage, punk et hard rock, aussi spontané et nerveux que bien huilé. Sur sa route, le groupe a partagé les planches avec Jon Spencer Blues Explosion, Fatso Jetson, Peter Pan Speedrock, The Bronx, Burning Heads, Parabellum, Les Wampas, Mademoiselle K, Stuck In The Sound ou encore Mars Red Sky, et n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.

Après « Fuzz You », « Turn on, tune in, drop out with Poncharello » et « 220Kv », Poncharello a sorti en 2020 son quatrième disque « Four Wheel Overdrive » sur le label Antitune Records (Ashtones, Asphalt Touaregs,_The Denyals). Enregistré avec Olivier T’Servrancx d’Electrik Box Studio (The Lumberjack Feedback, Mat Bastard, Glowsun, Zoe), ces six nouveaux titres carburent à l’énergie brute, aux riffs foudroyants et aux refrains qui tiennent la distance.

Après une pause forcée à cause de la situation sanitaire, Poncharello est de retour sur scène pour défendre ce disque, et va continuer à sillonner les routes sur les chapeaux de roues, et à coup sûr ce sera avec tous les voyants dans le rouge !

http://poncharellorock.com/

https://www.instagram.com/poncharellorock/

AMUL SOLO 9 rue des Arts, 59000 Lille 59000 Lille Nord

samedi 26 novembre – 21h00 à 23h00