Samedi 23 juillet, 14h30 Sur place Gratuit et sur réservation.

Connaissez-vous Euralille ? Nous vous proposons une visite ludique et participative qui vous fera connaître tous ses secrets de sa naissance à nos jours. Immergez-vous dans ce secteur contemporain de la ville en incarnant des personnages et en devinant le nom ou le métier de différents acteurs qui le peuplent ou l’ont construit ! Prêts à jouer avec nous ? En partenariat avec Laissez-vous guider… Allée de Liège, au pied de l’ascenseur du métro, à proximité de la station V’Lille Euralille Allée de Liège 59800 Lille Lille-Centre Nord samedi 23 juillet – 14h30 à 16h00 L’Atelier MoOn by Charline Lapierre

