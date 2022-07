Atelier d’initiation à la recherche : comment retracer 200 ans d’histoire d’une habitation lilloise A l’accueil de l’hôtel de ville, place Augustin Laurent Lille Catégories d’évènement: Lille

Atelier d'initiation à la recherche : comment retracer 200 ans d'histoire d'une habitation lilloise A l'accueil de l'hôtel de ville, place Augustin Laurent, 6 octobre 2022 18:00, Lille

Quand a été construite cette maison ? A-t-elle changé depuis ? Qui en était propriétaire ? Qui la louait ? Les documents d’archives renferment souvent les réponses mais où chercher et comment s’y retrouver ?

Les Archives municipales de Lille vous proposent un atelier pour vous apprendre à retracer l’origine d’un bien et son histoire aux XIXe et XXe siècles. Il vous permettra de vous familiariser avec les sources à votre disposition aux Archives municipales : permis de construire, cadastres, recensements de population… Vous pourrez vous exercer durant cet atelier sur des exemples concrets à partir des archives originales. A l’accueil de l’hôtel de ville, place Augustin Laurent place Augustin Laurent Lille Lille-Centre Nord jeudi 6 octobre – 18h00 à 20h00 Archives municipales de Lille

