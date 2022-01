LILLARIOUS Lille, 1 février 2022, Lille.

L’humour augmenté ! ——————- Parce que c’est dans le Nord qu’on rit le plus fort, Grégoire Furrer Productions est fier de s’installer dans la région des Hauts de France, à Lille, avec son tout nouveau festival : **LILLARIOUS.** Pendant 5 jours, du **01 au 05 février 2022**, nous avons pour ambition d’INSPIRER, d’INNOVER et de REUNIR les publics et les organisations pour PARLER de l’Humour et bien sûr de RIRE ensemble. **Galas d’humoristes, débats, conférences et formations** rythmeront ce festival haut en couleur qui se tiendra au cœur de lieux lillois incontournables. Vous découvrirez les événements uniques du festival : * Gala Stand-Up in the Rain, présenté par Gérémy Crédeville et Guillermo Guiz * Pépites du l’humour francophone * La Grande Conférence : L’humour peut-il sauver le monde ? * The Comedy Verse : le 1er Comedy Club Virtuel Le programme ———— ### 04 & 05 février 2022 **20h30** – Nouveau-Siècle à Lille **Gala Stand-Up in the rain, présenté par Gérémy Crédeville et Guillermo Guiz** Et parce que c’est dans le Nord qu’on rit le plus fort, les 4 et 5 février, le lillois Gérémy Crédeville et son acolyte belge Guillermo Guiz emmèneront sur la scène du Nouveau Siècle une dizaine de talents du rire au cœur d’un gala créé pour la scène de LILLARIOUS. Un grand temps fort conçu avec toute l’exigence et le « savoir-faire rire » du Montreux Comedy Festival bien sûr ! ### 03 & 04 février 2022 **20h00** – Comédie de LIlle **Pépites du l’humour francophone** Une virée en Francophonie ! Voilà ce que vous réserve ces 2 soirées à la Comédie de Lille. Nous avons sillonné la planète pour vous dénicher le meilleur de l’humour venu d’ailleurs : 2 soirées, 6 nationalités… 6 pépites francophones qui auront à coeur de vous faire rire et vous faire voyager dans leur humour. Un tour du rire réservé au public chaleureux de Lille ! 03 février : Avec Abelle Bowala (Congo), Reda Saoui (Canada) et Moussa Petit Sergent (Burkina Faso) 04 février : Avec Hélène Sido (France), Clentelex (Côte d’Ivoire) et Lord Betterave (Suisse). ### 02 février 2022 **19h00 -** Euratechnologies **La Grande Conférence** L’humour peut-il sauver le monde ? À Lillarious, on propose d’en débattre ! Prenez part à un grand rendez-vous d’échange et de débat sur la place de l’humour dans la société, dans l’entreprise…. et son évolution dans le futur ! Avec François Rollin, Sylvie Chokron , Roukiata Ouedraogo , Gordon Zola, Clément Viktorovitch et Bill François ### 02-05 février 2022 **11h-19h** – Westfield Euralille **The Comedy Verse** Comedy club virtuel, Metaverse, XR, humour, ces termes vous parlent? Si non, voilà l’histoire, du premier Comedy Club virtuel, ce projet ambitieux de metaverse de l’humour, inédit et made in Lillarious ! Le Comedy Club Virtuel proposera un espace virtuel dans lequel chacun pourra rencontrer, échanger et jouer avec les artistes, sur le terrain de l’improvisation, où le but est de rassembler les talents et le public du monde entier. Grâce à un casque VR, vous serez complètement immergés dans un monde virtuel ! Rendez-vous sur la « place du village », participez à des animations telles que le pictionnary ou la compétition de blagues, échangez avec vos amis virtuels ! Les possibilités sont infinies. Venez nous voir ! Retrouvez toutes les informations [ici.](https://lillarious.com/)

