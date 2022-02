Lilith – Marion Blondeau, Ahmed Ayed Théâtre d’Orléans, 10 mars 2022, Orléans.

Lilith – Marion Blondeau, Ahmed Ayed

Théâtre d’Orléans, le jeudi 10 mars à 22:00

**En explorant le mythe de Lilith, considéré comme l’un des premiers mythes de révolte féminine, la chorégraphe Marion Blondeau et le metteur en scène Ahmed Ayed imaginent une performance à la croisée de la danse, des arts plastiques et de la création sonore.** Venu questionner les domestications imposées aux corps féminins et les conditionnements d’une sexualité objectivée par le modèle hétéropatriarcal, Lilith est un rituel. Il opère dans un mécanisme permanent de transformations où des états de corps prennent vie par évocations animales, machiniques ou organiques. S’aventurant vers des espaces enfouis, historiquement réprimés, parfois même bafoués et détournés, l’artiste dessine sous nos yeux les figures de cette énergie sexuelle souvent étouffée, pourtant essentielle à nos élans de vie, et qui ne demande qu’à s’exprimer sans détournement ni injonctions sexistes. Le corps tour à tour contorsionné, désarticulé, augmenté, erre et bascule vers des transfigurations troublantes et dissonantes. [Découvrez le teaser de la performance](https://vimeo.com/502119070) − **Compagnie 3arancia, Collectif Illicium** D’après une idée de Marion Blondeau Conception Marion Blondeau, Ahmed Ayed Chorégraphie, interprétation Marion Blondeau Mise en scène Ahmed Ayed Installation, scénographie Justine Bougerol Création costumes Bastien Poncelet Création sonore, musicale Deena Abdelwahed Régie générale Mateo Provost − **Jeudi 10 mars** 22h − Salle Vitez Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “[la Carte](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248)”, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h

Théâtre d'Orléans, Orléans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T22:00:00 2022-03-10T23:00:00