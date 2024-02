L’iliade Salles, samedi 23 mars 2024.

L’iliade Salles Gironde

Ils pensaient plier ça en trois jours, ça a duré dix ans.

Connaissez-vous l’histoire de l’Iliade ? La bataille acharnée des Achéens contre les

Troyens ? L’amour impossible d’Hélène et Pâris ? L’ingéniosité d’Ulysse ? La force d’Achille ?

La sensibilité de Patrocle ? Pleine de bonne volonté et avec les moyens du bord, la compagnie Bravache lance le chronomètre pour vous faire revivre la véritable histoire de la terrible guerre de Troie. Quand les dieux et déesses de l’Olympe s’amusent des mortels, le sang coule à flot et les passions se déchaînent.

Et n’oublions pas que tout ça part d’une pomme !

Rue du Château

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@ville-de-salles.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23



