Lilia Benchabane : Handicapée méchante Compagnie du Café-Théâtre Nantes, vendredi 19 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-19 21:00 – 22:15

Gratuit : non 18 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

One woman show. C’est la vision d’une fille, qui ne voit pas. C’est le récit d’une vie qui ne ressemble à aucune autre. C’est beaucoup d’autodérision et surtout un regard sans concession sur la société. Pour plus d’équités plein tarif pour les handicapés. Déconseillé aux moins de 14 ans Durée : 1h15 environ Représentations du 18 au 20 avril 2024 à 21hdans la petite salle

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com