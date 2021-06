LILI Théâtre Darius Milhaud, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 20 au 30 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h30 à 11h05

Du 17 au 27 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h30 à 11h05

payant

Un spectacle à la portée des tout petits ! Avec Lili la petite souris, le théâtre d’objet devient un voyage interactif en chansons et jeux de doigts. Pour les enfants de 2 à 4 ans.

Un spectacle à la portée des tout petits ! Avec Lili la petite souris, le théâtre d’objet devient un voyage interactif. Chansonnettes, comptines et jeux de doigts accompagnent avec bonheur ce voyage dans un univers coloré, composé d’un très grand livre animé d’objets et de petits personnages en origami.

La conteuse Evelyne Nouaille a choisi l’univers du théâtre d’objets pour transmettre aux tout petits cette adaptation de « La Moufle », conte traditionnel russe. Une petite souris, perdue dans la grande forêt va se trouver une drôle de maison. Elle n’y restera pas seule : bientôt vont l’y rejoindre la grenouille, le lapin, le chat, et puis…Patatras ! Je ne vous dis que ça. On tourne la page et le printemps est là !

Après « Issunboshi » et « Le Petit Chaperon Rouge », Evelyne Nouaille signe avec « Lili » son troisième grand livre animé. Ceux qui ont apprécié les deux précédents ne pourront qu’aimer celui-ci, où Evelyne Nouaille montre une fois de plus sa capacité à éveiller l’intérêt des enfants en alliant ses talents de conteuse et de faiseuse d’images.





Message du TDM aux spectateurs relatif au COVID 19 : Le Théâtre Darius Milhaud est heureux de vous accueillir pour retrouver la magie et la beauté du spectacle vivant et vous informe qu’un protocole de sécurité exigeant a été mis en place pour votre venue, respectant strictement toutes les recommandations sanitaires prévues par le ministère de la culture : informations, produits nécessaires et mise en application de tout ce qui est indispensable à la charte sanitaire du moment tant pour le public que pour les artistes et ce, dans tous les espaces du théâtre. Vous trouverez ce protocole détaillé sur le site internet du théâtre. Pour continuer à vibrer d’émotions dans les salles de spectacle : tous ensemble, responsables et déterminés contre le Corona !

Auteure – interprète : Evelyne Nouaille

Genre : Conte – théâtre d’objets

Jeune public de 2 à 4 ans

Salle 1

Spectacles -> Jeune public

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud Paris 75019

Contact :Théâtre Darius Milhaud 0142019226 https://www.theatredariusmilhaud.fr https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 0142019226

Spectacles -> Jeune public En famille;Enfants

Date complète :

