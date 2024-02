Lili lit Fors, vendredi 7 juin 2024.

Lili lit Fors Deux-Sèvres

Lili lit, Compagnie Lilo

Une lecture en-jouée qui parle des filles et des garçons, leur rôle, leur destin, ce que chaque sexe s’interdit ou s’autorise, ce qui les rassemble et les sépare. Lili visite et revisite des théories, s’appuie sur ses lectures pour faire avancer une réflexion et mesure que rien n’est simple… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 20:30:00

fin : 2024-06-07

Salle L’Aparté, 26 rue de la mairie

Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine reservations@scenesnomades.fr

