Lili Hart en dédicace chez Rédic Saint-Quentin, 2 avril 2022, Saint-Quentin.

Lili Hart en dédicace chez Rédic Saint-Quentin

2022-04-02 – 2022-04-02

Saint-Quentin Aisne

Avec la Librairie Rédic, nous avons le plaisir de vous inviter à cette séance dédicace qui sera l’occasion de nous rencontrer. Romancière locale, j’ai publié mon premier roman : une romance autobiographique qui parle de liens d’âmes, d’âmes sœurs et d’amour éternel à travers le temps et l’espace.

L’événement se tiendra le samedi 2 avril de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, à la Librairie Rédic située au 18 rue Raspail à Saint-Quentin, dans l’Aisne.

Je suis impatiente de vous rencontrer et de vous parler de ce livre hors des sentiers battus qui est le premier tome d’une saga où l’amour et la femme tiennent les premiers rôles.

— Synopsis —

Elle. Lui. Elle et lui. Qui est-elle ? Qui est-il ? Ils sont là pour le découvrir.

Blessés par les autres, par leur passé, ils ne croient plus en l’amour, ils enchaînent les conquêtes. Tout explose quand ils se rencontrent.

Les contraires s’attirent, et se repoussent.

La passion dévorante est de courte durée, mais l’appel de leurs âmes les poursuit sans cesse.

Ils se font l’amour, ils se font la guerre.

Destinée à l’aimer, elle, son seul objectif c’est de le conquérir. Son âme le réclame, quitte à être soumise inexorablement à ce lien obscur.

Destiné à la fuir, lui, il veut juste être libre. Cet amour il n’en veut pas mais il ne peut résister à ses mots, à sa douceur, à ce qu’elle incarne. Tout l’attire chez elle.

Destinés à souffrir, à se détruire pour aimer inconditionnellement.

redic@orange.fr

LILI HART

Saint-Quentin

