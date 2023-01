Lili Cros & Thierry Chazelle Bréhal, 11 février 2023, Bréhal Bréhal.

Lili Cros & Thierry Chazelle

Avenue de l’hippodrome Salle Polyvalente Bréhal Manche Salle Polyvalente Avenue de l’hippodrome

2023-02-11 21:00:00 21:00:00 – 2023-02-11 23:30:00 23:30:00

Salle Polyvalente Avenue de l’hippodrome

Bréhal

Manche

Bréhal

Le couple le plus attachant de la chanson française. Couple à la ville, duo à la scène, Lili Cros et Thierry Chazelle produisent leur premier album “Voyager léger” en 2011 et remportent un coup de

coeur de l’Académie Charles-Cros.

Suivent deux autres albums, ainsi qu’une tournée ininterrompue de plus de 850 concerts qui voit son apogée à l’Olympia en mai 2019.

Leur quatrième album «Hip ! Hip ! Hip !», sorti en 2021, est réalisé par Florent Marchet (Clarika) et François Poggio (Pomme). Lili joue de la basse et des percussions corporelles; elle a une voix merveilleuse qui se marie parfaitement avec celle de Thierry qui joue de la guitare et de la mandoline. Leurs chansons ciselées, leurs mélodies entraînantes, leur humour, leur complicité et leur énergie sont communicatives, et le public est unanime : « Hip ! Hip ! Hip ! » est un spectacle à voir absolument par les temps qui courent, un spectacle qui fait du bien. Hourra !

culturel@ville-brehal.fr http://www.ville-brehal.fr/

Salle Polyvalente Avenue de l’hippodrome Bréhal

