2023-02-18 16:30:00 16:30:00 – 2023-02-18 EUR 8 10 Mauvais réveil ce matin pour Lili Beth : son amie Ursule a disparu !



Aidée de ses voisins et amis, Lili Beth parviendra-t-elle à la retrouver ?

Univers champêtre, musiques, chansons, marionnettes et couleurs chatoyantes font de ce spectacle une ode à la joie et à la découverte pour les tout-petits.



Cie Célimène, Globule et Anonyme

Version crèche pour les 1- 3 ans (durée : 25 min) Fantaisie bucolique.

