Découverte du Jardin L’Ilette Montbazon Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montbazon

Découverte du Jardin L’Ilette, 3 juin 2023, Montbazon. Découverte du Jardin Samedi 3 juin, 14h00 L’Ilette Découvrez toute la biodiversité de Montbazon dans son écrin de verdure, lors d’une promenade dans ce jardin. L’Ilette Place des Anciens Combattants, 37250 Montbazon Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 26 01 30 http://www.ville-montbazon.fr http://www.facebook.com/montbazon La petite Ilette, cœur de verdure au centre de Montbazon, a été conçue lors du détournement de l’Indre au XIXe siècle lors de la création de la route d’Espagne. Ce parc public paysagé de plus d’un hectare a été restauré afin que ses berges puissent accueillir une plus grande biodiversité. Cette zone abrite plusieurs espèces protégées. Accessible facilement avec la présence de parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 © Ville de Montbazon

