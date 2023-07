Zartist en Vavang à Lilèt Lilèt Saint-Joseph, 18 juillet 2023, Saint-Joseph.

Zartist en Vavang à Lilèt propose, durant 4 semaines en juillet et août, des ateliers cirque, théâtre et Maloya aux enfants du quartier et de la résidence Rosaire Co Hongo. Une journée de restitution sera organisée le dernier jour dans les jardins de la résidence. Les actions menées sont proposées aussi bien aux enfants qu’à leurs parents, afin de mobiliser les familles et favoriser les liens de parentalité.

Lilèt 36 Rue Hippolyte Foucque480 Saint-Joseph Saint-Joseph 97480 Centre-Ville Réunion La Réunion +262(0)693399343 https://www.karanbolaz.com/ https://www.facebook.com/karanbolaz/ Lilèt est un espace ouvert aux habitants de la résidence Rosaire Co Hongo et à tous ceux qui souhaitent partager avec la Cie Karanbolaz des expériences artistiques et culturelles: stages, spectacles et résidences d’artistes y sont régulièrement programmés.

2023-07-18T08:00:00+02:00 – 2023-07-18T14:00:00+02:00

2023-08-11T12:00:00+02:00 – 2023-08-11T15:00:00+02:00

©Karanbolaz