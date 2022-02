L’Île par Rêves en Scène Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Manche

L’Île par Rêves en Scène Barneville-Carteret, 12 juin 2022, Barneville-Carteret. L’Île par Rêves en Scène Barneville-Carteret

2022-06-12 16:00:00 – 2022-06-12

Barneville-Carteret Manche La salle des Douits devient la plus belle scène de Broadway en accueillant la comédie musicale de l’association Rêve en Scène. La salle des Douits devient la plus belle scène de Broadway en accueillant la comédie musicale de l’association Rêve en Scène. france.costa@barneville-carteret.fr +33 2 33 53 88 29 La salle des Douits devient la plus belle scène de Broadway en accueillant la comédie musicale de l’association Rêve en Scène. Barneville-Carteret

