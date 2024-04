L’île Millau, variétés et contrastes maison de la mer Trébeurden, jeudi 22 août 2024.

En petit groupe et hors de la foule, découverte exceptionnelle de l’île Millau, l’ile la plus variée et la plus riche du Trégor (géologie, paysages, préhistoire, botanique,…) Tour de l’ile en bateau à l’aller, initiation à la voile, et retour à pied.

Apporter son pique-nique et prévoir des vêtements adaptés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 10:00:00

fin : 2024-08-22 17:30:00

maison de la mer Rue de Trozoul

Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne geo22sgmb@orange.fr

