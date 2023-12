Marché artisanal des 13 desserts à Martigues L’Île Martigues, 3 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Tu sens ? Quel est ce parfum ? C’est l’odeur du pain d’épices !

Flânez dans les allées du marché des 13 desserts de Martigues installé au coeur du centre ville de l’Ile..

2023-12-16 09:00:00 fin : 2023-12-16 17:30:00. .

L’Île Place Mirabeau

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



You feel ? What is this perfume? It’s the smell of gingerbread!

Stroll through the aisles of the Martigues 13 desserts market located in the heart of the city center of the Island.

Tu sientes ? ¿Qué es este perfume? ¡Es el olor a pan de jengibre!

Pasee por los pasillos del mercado de postres Martigues 13 ubicado en el corazón del centro de la ciudad de la Isla.

Du fühlst ? Was ist das für ein Parfüm? Es ist der Duft von Lebkuchen!

Schlendern Sie durch die Gänge des Dessertmarkts Martigues 13 im Herzen des Stadtzentrums der Insel.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme de Martigues