### Venez découvrir l’île Madame, entre nature et culture, avec deux guides. La LPO et l’écomusée de Port-des-Barques s’associent à cette découverte de l’île. Une visite à deux voies pour mieux croiser les regards. Pour toute la famille !

Réservation obligatoire. 5€ dès 6 ans. Départ : parking de la passe-aux-bœufs.

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T13:00:00

