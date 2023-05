CAR TOUS LES CHEMINS Y MÈNENT L’Île, 25 juin 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

C’est l’opéra Carmen de Bizet d’après les souvenirs d’un excentrique violoniste. C’est l’exploration du violon comme agrès par un porteur de cirque. Un spectacle du festival Le Mans fait son cirque..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

L’Île Promenade Newton

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Bizet’s opera Carmen, based on the memories of an eccentric violinist. A circus performer explores the violin as an apparatus. A show from the Le Mans fait son cirque festival.

Es la ópera Carmen de Bizet, basada en los recuerdos de una excéntrica violinista. Un artista de circo explora el violín como pieza de equipo. Un espectáculo del festival Le Mans fait son cirque.

Es ist Bizets Oper Carmen, die auf den Erinnerungen eines exzentrischen Geigers beruht. Es ist die Erforschung der Geige als Sportgerät durch einen Zirkusträger. Eine Aufführung des Festivals Le Mans fait son cirque.

Mise à jour le 2023-05-25 par eSPRIT Pays de la Loire