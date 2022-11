L’île inventée : animation autour du fonds ancien Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’île inventée : animation autour du fonds ancien Muséum d’Histoire Naturelle, 5 décembre 2022, Nantes. 2022-12-05

Horaire : 16:00 17:15

Gratuit : non Tarif plein > 8,00 €Tarif réduit pour les bénéficiaires d’un tarif réduit d’entrée* > 5,00 €* jeunes de moins de 26 ans, enseignants, titulaires de la Carte Cézam, de la carte Tourisme et Loisirs 44, titulaires de cartes CE et partenaires, titulaires d’une carte famille nombreuseTarif réduit pour les bénéficiaires d’une gratuité d’entrée** > 4,00 €** tous les bénéficiaires de la gratuité d’entrée sauf pour les personnes bénéficiant du tarif très réduitTarif très réduit > 2,50 €jeunes de 7 à 17 ans, détenteurs de la Carte Blanche, titulaires du Pass Nantes de l’Office de tourisme, titulaires d’un PASS 1 musée ou d’un PASS tous les musées. Tous les âges Iconographie ancienne de plantes réelles En écho à l’herbier des émotions de Delphine Vaute, présentée dans l’exposition « L’île inventée » jusqu’au 5 mars 2023, découvrez les planches de botanique qui illustrent les ouvrages du fonds ancien de la bibliothèque scientifique du Muséum lors d’une animation le lundi 5 décembre à 16h. Avec Anne Bergère, responsable du fonds ancien de la bibliothèque du muséum. À partir de 12 ans / Durée : 1h-1h15Tarifs sur https://museum.nantesmetropole.fr/cms/render/live/fr/sites/museum/home/expositions/lileinventee.htmlRéservation au 02 40 41 55 00 Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Muséum d'Histoire Naturelle Adresse 12 Rue Voltaire Ville Nantes Age maximum Tous les âges lieuville Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Departement Loire-Atlantique

Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

L’île inventée : animation autour du fonds ancien Muséum d’Histoire Naturelle 2022-12-05 was last modified: by L’île inventée : animation autour du fonds ancien Muséum d’Histoire Naturelle Muséum d'Histoire Naturelle 5 décembre 2022 Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique