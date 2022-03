L’Île d’Or ThéâtredelaCité (ex-TNT), 9 novembre 2022, Toulouse.

L’Île d’Or

du mercredi 9 novembre au dimanche 27 novembre à ThéâtredelaCité (ex-TNT)

### Théâtre de Kanemu-Jima **Une création collective du Théâtre du Soleil** Un jour, pris dans une tempête politique, le Théâtre d’Or rompt les chaînes et les amarres et devient l’Île d’Or. Son or n’est pas celui des mines et des banques, il est celui de l’hospitalité, l’or innocent qui permettra d’organiser une grande Fête. Des quatre coins du monde, on débarque. Tous et toutes viennent mettre leurs colères en musique, les jouer, les transformer et les faire entendre. Un seul mot d’ordre : faire valoir à tout prix la culture du cœur contre celle du pouvoir et des assassins de l’esprit pour tenter, peut-être, d’éclaircir le chaos du monde. _En partenariat avec Odyssud – Blagnac_ ### Plus d’infos [Site de la ThéâtredelaCité](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/spectacle/lile-dor/) //www.youtube.com/embed/mKwxaFq1UW8 ![]() ### Infos Pratiques * Les 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 & 25 novembre à 20h * Les 12, 13, 19, 20, 26 & 27 novembre à 14h * Durée : 3h05 (avec entracte) * La Salle

Ouverture de la billetterie : mercredi 9 marsPréventes 35€ / 25€* au lieu de 40€ et 30€ (*tarif réduit)

ThéâtredelaCité (ex-TNT) 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



