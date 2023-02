L’Île d’Or -Théâtre du Soleil, Paris THEATRE DU SOLEIL, 10 février 2023, PARIS.

THEATRE DU SOLEIL présente ce spectacle Attention attention, le théâtre ouvre ses portes 1h30 avant le début du spectacle. Le placement étant libre, les spectateurs choisissent leurs places dès leur arrivée. Vite une île !Ceci n’est pas une fable.L’Ile d’Or existe-t-elle en réalité ? Où se trouve-t-elle ? Cette fois-ci elle se trouve dans les eaux du Japon. Oui, elle existe. Ce n’est pas la première fois. Elle a déjà existé (et elle existera encore) plus d’une fois dans la longue chronique de nos Astres et Désastres. Chaque fois que le monde est tout près de s’autodétruire, maints joyeux défenseurs de l’honneur de l’espoir, pas fous du tout, se démènent pour trouver l’arche ou le vaisseau. On va à l’Ile, ça a l’air d’un exil, c’est un refuge et un recommencement. (…) Elle s’appelle vraiment l’Ile d’Or. Mais qu’est-ce que l’or ? Pour nos personnages défenseurs du Bonheur, ce n’est pas l’or des mines et des banques c’est l’or de l’hospitalité, l’or innocent, hors coffre, l’or des banquets de l’amitié, le bon or qui va permettre la Fête de la Guérison à venir, de l’intelligence ranimée. Ah ! Certains d’entre nous avaient pu croire que l’Ile d’Or dort ? Ça lui arrive. Mais l’île du Théâtre ne dort que d’un œil et pour bien rêver. D’un œil elle est toujours réveillée. D’une oreille, toujours vigilante : pas folle, pas innocente notre île est sur le qui-vive. Qui dort veille, nuit et jour, sur les préparatifs du Festival. Le Festival, c’est la Cérémonie des Moments de Vie. Des quatre coins du pauvre monde nous ne sommes pas venus à l’île pour oublier mais pour célébrer, relever. Nous sommes venus mettre nos nombreuses et diverses colères en musiques, les jouer, les transformer et les faire entendre. Pas pour fuir le Virus et ses co-virus, mais, bravant ses bombes, à la lumière de ses explosions, tenter d’éclairer le chaos du monde et d’illuminer les nids et les coins de bonheur et de promesse.Hélène Cixous, 11 mars 2021 Durée de la représentation : 195 min soit 3h15Auteur : Hélène Cixous Artistes : Théâtre du SoleilMetteur en scène : Ariane Mnouchkine L’Île d’Or – Théâtre du Soleil, Paris EUR38.5 38.5 euros

THEATRE DU SOLEIL PARIS Rte du Champ-de-Manoeuvre 75012

