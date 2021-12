L’Ile d’Or – Créaton Théâtre National Populaire, 9 juin 2022, Villeurbanne.

L’Ile d’Or – Créaton

du jeudi 9 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 à Théâtre National Populaire

**Un jour, pris dans une tempête politique, le Théâtre d’Or rompt les chaînes et les amarres et devient l’Île d’Or. Son or n’est pas celui des mines et des banques, il est celui de l’hospitalité, l’or innocent qui permettra d’organiser une grande Fête. Des quatre coins du monde, on débarque. Tous et toutes viennent mettre leurs colères en musique, les jouer, les transformer et les faire entendre. Un seul mot d’ordre : faire valoir à tout prix la culture du cœur contre celle du pouvoir et des assassins de l’esprit pour tenter, peut-être, d’éclaircir le chaos du monde.** _L’Île d’Or_ contiendra sans doute la mémoire de toutes ces îles. Un espace où réinventer, un espace où apprendre, un espace où combattre. Et pour cette nouvelle création, une autre île, enfin, viendra se superposer : l’île de Sadoga-shima, au large de la côte ouest du Japon, ancienne terre d’exil pour les lettrés, penseurs ou artistes tombés en disgrâce comme Zeami, le grand maître du Nô. Avec deux compagnons de route, l’écrivaine Hélène Cixous et le musicien Jean-Jacques Lemêtre, Ariane Mnouchkine dirigera trente-cinq comédiens, hommes et femmes de tous âges et de toutes nationalités. Le TNP se réjouit d’avoir rassemblé autour de lui de nombreux théâtres d’Auvergne–Rhône-Alpes pour recevoir la grande troupe du Soleil, dont les tournées en France sont exceptionnelles.

Une création collective du Théâtre du Soleil – En harmonie avec Hélène Cixous – Dirigée par Ariane Mnouchkine – Musique de Jean-Jacques Lemêtre

Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne Gratte-Ciel Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-09T19:00:00 2022-06-09T23:00:00;2022-06-10T19:30:00 2022-06-10T23:30:00;2022-06-11T19:30:00 2022-06-11T23:30:00;2022-06-12T15:00:00 2022-06-12T19:00:00;2022-06-14T19:30:00 2022-06-14T23:30:00;2022-06-15T19:30:00 2022-06-15T23:30:00;2022-06-16T19:00:00 2022-06-16T23:00:00;2022-06-17T19:30:00 2022-06-17T23:30:00;2022-06-18T19:30:00 2022-06-18T23:30:00;2022-06-19T15:00:00 2022-06-19T19:00:00;2022-06-22T19:30:00 2022-06-22T23:30:00;2022-06-23T19:00:00 2022-06-23T23:00:00;2022-06-24T19:30:00 2022-06-24T23:30:00;2022-06-25T19:30:00 2022-06-25T23:30:00;2022-06-26T15:00:00 2022-06-26T19:00:00