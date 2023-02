L’ILE DES SORTILEGES COMEDIE LE MANS – CLMLM, 8 février 2023, LE MANS.

L’ILE DES SORTILEGES COMEDIE LE MANS – CLMLM. Un spectacle à la date du 2023-02-08 (2023-02-08 au ) 11:00. Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

L’île des sortilèges Certains papas sont pompiers ou policiers, moi j’ai un Papa pétochard ! Un trouillard quoi ! il est comme ça à cause d’un vilain sort ! Aujourd’hui c’est décidé, je dois sauver mon papa, et pour cela, direction l’île des sortilèges pour rompre le sort de la trouille qui fait peur ! Je vais donc devoir affronter les tempêtes, les requins, les vagues… Euh j’ai un petit peu peur d’un coup. Vous voulez bien m’accompagner dans cette aventure ? Ah oui, Je ne me suis pas présenté je m’appelle Jojo Lapétoche et je suis un vrai pirate ! Un pirate sans peur… Enfin presque…

COMEDIE LE MANS – CLMLM LE MANS 37 RUE NATIONALE Sarthe

