L’île des sortilèges Comédie d’Aix Aix-en-Provence, samedi 24 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 16:00:00

fin : 2024-03-10

Certains papas sont pompiers ou policiers, moi j’ai un Papa pétochard ! Un trouillard quoi ! il est comme ça à cause d’un vilain sort ! Un spectacle pour toute la famille.Enfants

Aujourd’hui c’est décidé, je dois sauver mon papa, et pour cela, direction l’île des sortilèges pour rompre le sort de la trouille qui fait peur ! Je vais donc devoir affronter les tempêtes, les requins, les vagues… Euh j’ai un petit peu peur d’un coup. Vous voulez bien m’accompagner dans cette aventure ?Ah oui, Je ne me suis pas présenté je m’appelle Jojo Lapétoche et je suis un pirate! Un pirate sans peur … Enfin presque…

Comédie d’Aix 8 Avenue De la Violette

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



