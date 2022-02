L’île des esclaves Istres, 10 mai 2022, Istres.

2022-05-10 – 2022-05-10 Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde

Istres Bouches-du-Rhône

15 15 Cinq jeunes comédiens, tous excellents dans leurs superbes perruques et costumes blancs, s’emparent de cette cynique et brillante comédie philosophique en un acte et nous font vivre une expérience réjouissante de théâtre éthique et politique.

4 Athéniens, 2 maîtres et 2 esclaves, font naufrage sur une île mystérieuse où les privilèges ont été abolis pour qu’y règne l’égalité. Ils vont devoir inverser leurs rôles. Aux uns de jubiler, aux autres de se morfondre.

