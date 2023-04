APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 7, Rue de l’Église, 19 avril 2023, L'Île-d'Elle.

Après-midi jeux de société. Venez décourvrir de nouveaux jeux et n’hésitez pas à amener les vôtres. A partir de 7 ans. Réservation conseillée..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 16:00:00. .

7, Rue de l’Église

L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire



Afternoon of board games. Come and discover new games and don’t hesitate to bring your own. From 7 years old. Reservation recommended.

Tarde de juegos de mesa. Ven a descubrir nuevos juegos y no dudes en traer los tuyos. A partir de 7 años. Se recomienda reservar.

Nachmittag mit Gesellschaftsspielen. Entdecken Sie neue Spiele und zögern Sie nicht, Ihre eigenen mitzubringen. Ab 7 Jahren. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-03-18 par Vendée Expansion