LE TEMPS DES HISTOIRES 7, Rue de L’Eglise, 15 avril 2023, L'Île-d'Elle.

La médiathèque vous invite à découvrir des histoires sur le printemps, suivi d’un temps de chasse aux oeufs pour les enfants..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 12:00:00. .

7, Rue de L’Eglise Médiathèque

L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire



The media library invites you to discover stories about spring, followed by an egg hunt for the children.

La mediateca le invita a descubrir historias sobre la primavera, seguidas de una búsqueda de huevos para los niños.

Die Mediathek lädt Sie ein, Geschichten über den Frühling zu entdecken, gefolgt von einer Zeit der Eiersuche für die Kinder.

Mise à jour le 2023-03-18 par Vendée Expansion