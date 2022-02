L’île de Robinson Crusoe – Cinélatino Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

L’île de Robinson Crusoe – Cinélatino Médiathèque José Cabanis, 27 mars 2022, Toulouse. L’île de Robinson Crusoe – Cinélatino

Médiathèque José Cabanis, le dimanche 27 mars à 15:00

Dans le cadre du Focus sur Patricio Guzmán. Patricio Guzmán a 13 ans, à Valparaiso, quand il découvre le roman de Daniel Defoe. Il croit l’île imaginaire mais découvre qu’elle existe vraiment à 700 km des côtes chiliennes. Elle est lointaine et l’avion peu rassurant. Le cinéaste mène une quête inquiète, sur les traces littéraires de Defoe et de Neruda. L’humour est au rendez-vous. En présence du réalisateur. Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1) Dans le cadre du Focus sur Patricio Guzmán. Patricio Guzmán a 13 ans, à Valparaiso, quand il découvre le roman de Daniel Defoe. Il croit l’île imaginaire mais découvre qu’elle existe vraiment à 700 km Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T15:00:00 2022-03-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

L’île de Robinson Crusoe – Cinélatino Médiathèque José Cabanis 2022-03-27 was last modified: by L’île de Robinson Crusoe – Cinélatino Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 27 mars 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne