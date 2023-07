LES DODOS L’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, 23 mars 2024, Trappes.

LES DODOS 23 mars – 7 avril 2024 L’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines A partir de 4,25 €

La petite communauté des Dodos vous embarque dans un univers composé de prouesses physiques, de naïveté joyeuse et de musique pour vous faire frissonner de plaisir. Au centre d’un chapiteau intimiste peuplé de guitares, les artistes déploient des trésors d’imagination pour s’envoler et redonner de la légèreté au monde.

Main à main, voltige aérienne, acrobatie, anneaux chinois, rites absurdes : ils évoluent sous vos yeux ébahis, d’apprentissages en expériences, sans se départir de leur humour malgré les embûches. Aussi acrobates que musiciens, ils s’accompagnent d’un violon, d’une contrebasse et de 55 guitares, tour à tour instruments et supports de toutes leurs fantaisies.

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale.

L'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines Rond Point Eric Tabarly, RD 912, 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/feMfLagdDlY »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T18:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:30:00+01:00

2024-04-07T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:30:00+02:00

Cirque

Katelijne Boonen