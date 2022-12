Séjour à l’ile de loisirs de Buthiers L’île de loisirs de Buthiers Buthiers Catégories d’évènement: Buthiers

Seine-et-Marne

Séjour à l’ile de loisirs de Buthiers L’île de loisirs de Buthiers, 18 juillet 2022, Buthiers. Séjour à l’ile de loisirs de Buthiers 18 – 22 juillet L’île de loisirs de Buthiers

Le séjour est gratuit : il faut seulement s’acquitter de l’adhésion annuelle au Service jeunesse (de 15 à 48€ selon le quotient familial). Le transport se fera en mini bus au départ de Villeneuve sur Yonne.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. L’île de loisirs de Buthiers 73 rue des roches 77760 Buthiers Buthiers 77760 Seine-et-Marne Île-de-France L’île de Loisirs de Buthiers est une base de plein air et de loisirs située dans le département de Seine-et-Marne, en bordure de la forêt de Fontainebleau.

Les jeunes participeront à un séjour sous tente en autonomie et pourront profiter des activités sportives encadrées par des éducateurs sportifs diplômés d’Etat : accrobranche, canoé et escalade.

Ils pourront également profiter de la piscine tous les jours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T09:00:00+02:00

2022-07-22T18:00:00+02:00

