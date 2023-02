L’ÎLE DE LA CITÉ INSOLITE VISITE GUIDÉE Métro Pont-Neuf-PONT9, 26 février 2023, PARIS.

Billet valable à la date indiquée Arrivée 10 minutes avant la visite Gratuit pour les moins de 5 ans Une île en plein cœur de Paris, c’est déjà insolite. Mais quand on songe au nombre d’institutions qui s’y trouvent (un hôpital, le palais de justice, la Préfecture, la cathédrale, le tribunal de commerce…) sans compter celles qui s’y sont trouvé… En moins d’un-demi km², croisez le premier palais des Rois de France, une basilique romaine, une prison révolutionnaire, un barbier diabolique, un bossu amoureux, des architectes mégalos et la plus belle histoire d’amour de tous les temps !INFORMATIONS PRATIQUES• Accès métro Pont-Neuf (Ligne 7) Métro Pont-Neuf-PONT9

Une île en plein cœur de Paris, c’est déjà insolite. Mais quand on songe au nombre d’institutions qui s’y trouvent (un hôpital, le palais de justice, la Préfecture, la cathédrale, le tribunal de commerce…) sans compter celles qui s’y sont trouvé… En moins d’un-demi km², croisez le premier palais des Rois de France, une basilique romaine, une prison révolutionnaire, un barbier diabolique, un bossu amoureux, des architectes mégalos et la plus belle histoire d’amour de tous les temps !

