L’ile d’Aix, une histoire entre terre et océan LA COLONIE DE VACANCES – Maison Familiale Île-d’Aix, lundi 22 avril 2024.

L’ile d’Aix, une histoire entre terre et océan dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 avril LA COLONIE DE VACANCES – Maison Familiale participation sur inscription selon le quotient familiale: inférieur à 255 euros: 30€, quotient de 256 à 900 : 40 € quotient de 901 à 2000: 50€

Le centre d’animation Bordeaux Lac a pour projet de réaliser une « colo apprenante » en Charente-Maritime plus particulièrement sur l’Ile d’Aix, sur le site d’hébergement de l’association « La colo asso », point central des différentes découvertes que nous souhaitons offrir aux enfants.

L’eau étant le thème choisi pour l’année 2024, ce projet s’inscrit dans la continuité des propositions d’animation faites à la ferme.

Nous souhaitons partir avec 14 enfants encadrés par 2 animateurs et un stagiaire du 22 au 26 Avril 2024.

La caractéristique de cette semaine sera de n’inscrire que 5 enfants du centre d’animation Bordeaux Lac et proposer ce séjour à différents centres d’animation de notre association, Bacalan, Grand-parc et Sarah Bernhard (Ginko) pour favoriser les rencontres inter quartier et passer outre les clivages et rivalités d’identité quartier.

Nous travaillerons sur la présence de chaque enfant en tant que personne et non en tant qu’habitant de tel ou tel quartier.

Les objectifs principaux sont bien entendu la vie en collectivité à travers notre mode d’hébergement mais aussi la découverte de l’ile d’Aix et son patrimoine culturel et historique. Nous partirons également à la découverte de la faune et de la flore sauvage de l’ile et explorerons la richesse des écosystèmes marins. Cette ile de 3km de long situé entre l’ile de Ré et Oléron est classée sur la liste des sites naturels remarquables, ce qui fait d’elle une ile fragile qui a la particularité de se découvrir uniquement à pied ou à vélo. Un autre objectif en lien avec le projet pédagogique du centre est la sensibilisation à l’environnement avec la pratique de mobilités douces. Pour cela nous avons fait le choix d’utiliser les différents transports en commun au départ de Bordeaux. Nous aurons donc au menu, du train ainsi que les liaisons maritimes pour rejoindre l’ile depuis la pointe de la fumée sur la commune de Fouras.

Ce projet tout en étant ludique permettra aux enfants de faire de nombreuses découvertes et acquisitions.

Le choix de ce site réside dans les nombreuses propositions de visites, d’activités en lien avec les objectifs tels qu’une balade en catamaran à la découverte du Fort Boyard, la découverte de l’aquarium de la Rochelle, visite du fort Lièdot, balade en bord de mer et de forêts, pêche… La proximité est aussi un facteur positif, nous permettant de réduire notre impact carbone lors de nos déplacements. En effet, sur place, les déplacements en bateau et vélo seront favorisés pour les visites, les achats alimentaires et autres déplacements nécessaires.

Nous souhaitons par ce projet proposer des vacances tout aussi sportives que culturelles. Alliant la découverte d’un environnement naturel, le mode d’hébergement inhabituel pour de nombreux enfants, et le plaisir de partager ces expérimentations en collectivité. Ce séjour offrira un cadre éducatif de qualité et sera favorable à la poursuite des apprentissages proposés toute l’année à la ferme pédagogique pour les différents centres de l’association.

Île-d'Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

