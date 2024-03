L’ILE D’AIX CJH ILE D4AIX Île-d’Aix, samedi 6 juillet 2024.

L’ILE D’AIX Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 6 – 20 juillet CJH ILE D4AIX 1247 € (transport possible de PARIS et de différentes villes. Nous sommes à votre disposition)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T08:30:00+02:00 – 2024-07-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T18:30:00+02:00

La richesse de notre île repose sur son patrimoine naturel exceptionnellement conservé. En effet, elle reste un coin denature intacte, peu fréquentée par l’homme, au profit de la faune ornithologique. Mais sa richesse lui vient également de ses superbes forts et des personnages qui y ont fait escale, notamment Napoléon Bonaparte. Notre projet, tout tourné vers le littoral, nous le fera admirer au travers de la voile, de la croisière en bateau, des baignades… Avec l’accent mis sur l’écosystème lié à l’océan.

LES ACTIVITÉS :

Voile-Dans un cadre magique, un programme adapté aux enfants, idéal pour débuter en alliant plaisir et sécurité. Les jeunes pratiqueront la voile surl’océan… De quoi faire naîtredes vocations(5 séances).

Balade en Calèche-Une découverte de notreîle à un autre rythme…Un dépaysement assuré,un moyen très agréabled’avoir une vue généraledes paysages de l’île (1 séance).

Balade à Vélo-La présence des voitures étant réduite au strict minimum, la circulation à vélo y est aisée en toute sécurité. Les jeunes bénéficieront des sentiers prévus à cet effet (2 séances).

Croisière en Bateau- Les jeunes embarqueront à bord d’un bateau qui les emmènerafaire le tour du Fort Boyard, des îles d’Aix etd’Enet durant une journée… Océan, soleilet découverte…

Pêche à Pied- À la découverte du littoral.Armés de bottes et d’épuisettes, ramassagede nombreux coquillages et crustacés.

Mise en place d’aquariums (1 à 2 demi-journées).

Plage et Baignades- Le plaisir aquatique se dévoile… L’océan est omniprésent. Des jeux d’eauaux bains, aux concoursde châteaux de sable,les plages nous attendent à quelques pas denotre centre.

Journées d’AnimationsExceptionnelles- Une fois par semaine dont la « journée Fort Boyard » pendant laquelle les jeunesseront plongés dans un imaginaire d’uneproximité immédiate.

Activités Manuelles, Sportives ou Artistiques-Jeux d’intérieur et de pleinair, découverte du milieu, de la nature, fauneet flore, activités manuelles, expression corporelle, danses et chants…

Des veillées tous les soirs!

LES PLUS DE NOTRE SÉJOUR

– Course d’orientation à la découverte de notre île, une plongée dans l’histoire !

– Découverte ornithologique de l’île (plus de 197 espèces d’oiseaux répertoriées).

– Découverte du flag, de l’ultimate.

– Visites culturelles : musée Napoléonien, musée Africain,… – Découverte de l’ostréiculture (un métier, une culture, une région,…).

CJH ILE D4AIX 17123 ILE D'AIX Île-d'Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

