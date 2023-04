Marché de Noël, 10 décembre 2023, L'Île-Bouchard.

Différents exposants: idées cadeaux, gastronomie, vin chaud, chocolat chaud, crêpes etc… Ateliers pour enfants. Spectacle jeune public. Lâcher de lanternes – spectacle pyrotechnique. Détails sur le site internet de la commune.

Dimanche 2023-12-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-12-10 20:00:00. .

L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Various exhibitors: gift ideas, gastronomy, mulled wine, hot chocolate, pancakes etc… Workshops for children. Young public show. Lantern release – fireworks show. Details on the website of the town

Varios expositores: ideas para regalos, gastronomía, vino caliente, chocolate caliente, tortitas, etc. Talleres para niños. Espectáculo para jóvenes. Lanzamiento de linternas – espectáculo de fuegos artificiales. Más información en el sitio web del municipio

Verschiedene Aussteller: Geschenkideen, Gastronomie, Glühwein, heiße Schokolade, Crêpes etc. Workshops für Kinder. Vorführungen für junges Publikum. Laternenabwurf und pyrotechnische Show. Details auf der Internetseite der Gemeinde

Mise à jour le 2023-04-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme