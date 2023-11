Livres en Bouchardais L’Île-Bouchard, 26 novembre 2023, L'Île-Bouchard.

L’Île-Bouchard,Indre-et-Loire

La sixième édition du salon « Livres en Bouchardais » rassemble près de 75 exposants : auteurs, éditeurs et associations culturelles. L’un des plus importants salons du livre de la région !.

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The sixth edition of « Livres en Bouchardais » brings together nearly 75 exhibitors: authors, publishers and cultural associations. One of the most important book fairs in the region!

La sexta edición del salón del libro « Livres en Bouchardais » reunirá a cerca de 75 expositores: autores, editores y asociaciones culturales. ¡Una de las mayores ferias del libro de la región!

Die sechste Ausgabe der Buchmesse « Livres en Bouchardais » versammelt fast 75 Aussteller: Autoren, Verleger und Kulturvereine. Eine der wichtigsten Buchmessen in der Region!

Mise à jour le 2023-11-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme