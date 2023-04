Foire de la Saint- Martin L'Île-Bouchard Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

L'Île-Bouchard

Foire de la Saint- Martin, 11 novembre 2023, L'Île-Bouchard. Grande foire avec brocante et vide grenier. Exposants: s’adresser à l’entreprise Fréry, délégataire..

Samedi 2023-11-11 à 08:00:00 ; fin : 2023-11-11 18:00:00. . L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Big fair with flea market and garage sale. Exhibitors: please contact the company Fréry, delegate. Gran feria con mercadillo y venta de garaje. Expositores: póngase en contacto con la empresa Fréry, delegado. Großer Jahrmarkt mit Trödelmarkt und Flohmarkt. Aussteller: wenden Sie sich an das Unternehmen Fréry, das den Zuschlag erhalten hat. Mise à jour le 2023-04-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

