Ateliers scientifiques ludiques avec les petits débrouillards L’Île-Bouchard Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

L'Île-Bouchard Ateliers scientifiques ludiques avec les petits débrouillards L’Île-Bouchard, 11 octobre 2023, L'Île-Bouchard. L’Île-Bouchard,Indre-et-Loire Ateliers scientifiques ludiques avec les petits débrouillards pour les 6-10 ans sur réservation..

Mercredi 2023-10-11 14:00:00 fin : 2023-10-11 17:00:00. . L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Playful scientific workshops with les petits débrouillards for 6-10 year-olds (booking required). Talleres lúdicos de ciencia con les petits débrouillards para niños de 6 a 10 años (previa reserva). Spielerische wissenschaftliche Workshops mit den kleinen Findlingen für 6- bis 10-Jährige nach vorheriger Reservierung. Mise à jour le 2023-08-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, L'Île-Bouchard Autres Adresse Ville L'Île-Bouchard Departement Indre-et-Loire Lieu Ville L'Île-Bouchard latitude longitude 47.11618;0.4233

Ateliers scientifiques ludiques avec les petits débrouillards L’Île-Bouchard 2023-10-11 2023-10-11 was last modified: by Ateliers scientifiques ludiques avec les petits débrouillards L’Île-Bouchard 11 octobre 2023