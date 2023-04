L’Ile en fête, 13 juillet 2023, L'Île-Bouchard.

Repas champêtre proposé par le comité des fêtes: traditionnels ailerons de poulet sur place ou à emporter. Suivi d’une retraite aux flambeaux pour les enfants, d’un spectacle pyrotechnique à 22h30 puis bal populaire à la salle polyvalente.

Jeudi 2023-07-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-14 01:00:00. .

L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Country meal proposed by the festival committee: traditional chicken wings on the spot or to take away. Followed by a torchlight procession for the children, a fireworks show at 10:30 pm and then a popular ball in the multipurpose hall

Comida campestre propuesta por el comité de fiestas: alitas de pollo tradicionales in situ o para llevar. A continuación, procesión de antorchas para los niños, espectáculo de fuegos artificiales a las 22.30 h y baile popular en la sala polivalente

Das Festkomitee bietet ein ländliches Essen an: traditionelle Hähnchenflügel vor Ort oder zum Mitnehmen. Anschließend Fackelzug für Kinder, Feuerwerk um 22:30 Uhr und Tanz in der Mehrzweckhalle

Mise à jour le 2023-04-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme