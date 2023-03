Carnaval, 1 avril 2023, L'Île-Bouchard L'Île-Bouchard.

2023-04-01 15:00:00 15:30:00 – 2023-04-01 18:30:00 18:00:00

Carnaval organisé par la mairie et l’APE. Départ du défilé à 15h de la place Bouchard (côté centre municipal), brûlage de la « mascotte carnaval » à 16h et boum au centre municipal à 16h30. Stand chichis- crêpes- barbapapa et boissons par l’APE

