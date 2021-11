Nantes Fabrique à Impros (La) Loire-Atlantique, Nantes L’île aux rêves perdus Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’île aux rêves perdus Fabrique à Impros (La), 22 décembre 2021, Nantes. 2021-12-22

Horaire : 16:30 17:30

Gratuit : non Tarif unique : 6 € Billetterie : lafabriqueaimpros.com Nous sommes les passeurs de rêves. Nous vous invitons sur notre île. Installez vous sur la plage, regardez, écoutez. Ensemble, nous allons découvrir les pouvoirs de cette île et partager ses secrets. Avec des petits bouts de rêves que vous allez nous chuchoter, nous allons improviser, jouer et chanter avec vous et… faire prendre forme à vos rêves en les transformant en histoires. Dans ce conte interactif, le théâtre d’improvisation, le chant et la musique se mêlent à l’imagination des enfants pour faire jouer les deux comédiens et les aider à inventer des histoires. Un spectacle ou tout est possible puisqu’il puise son inspiration dans nos rêves. Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

